Орещук: «Шварц работает в «Динамо» на пять с плюсом»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал продление контракта с главным тренером команды Сандро Шварцем.

«Шварц всем все доказал. Мне игра команды нравится. В коллективе его очень уважают, ценят и любят, поэтому я не удивлен, что с ним продлили контракт. В игре и становлении команды заслуга Шварца очень большая.

Он сейчас работает на пять с плюсом. Тренер принял команду в не очень хорошем состоянии, не было рисунка и игры. Сейчас есть и игра, и рисунок, и хорошая интенсивность. На «Динамо» очень приятно смотреть», — сказал Орещук Metaratings.ru.

Шварц был назначен главным тренером «Динамо» в октябре 2020 года.

После 18 туров нынешнего сезона Тинькофф РПЛ команда идет на втором месте, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.

15 декабря стало известно, что «Динамо» продлило контракт со Шварцем до конца сезона-2023/24.