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Ракицкий опубликовал поздравление с Днем Победы

09:52
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Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал у себя в Instagram поздравление с Днем Победы.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, кто должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» — написал Ракицкий.

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official (@rakitskyy_official)

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