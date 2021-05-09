Ракицкий опубликовал поздравление с Днем Победы

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий опубликовал у себя в Instagram поздравление с Днем Победы.

«Много слов говорится каждый год, меньше тех, кто должен их слышать. Совсем мало осталось тех, кто должен чувствовать благодарность. В наших сердцах этот Великий День Великой Победы должен жить! В сердцах мы должны чтить память настоящих отважных и смелых, кто защитил Родину! Спасибо за этот День! Спасибо за Победу! Мы знаем цену чистого неба. Мира нам!» — написал Ракицкий.