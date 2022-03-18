Самедов назвал потрясающим поступок Промеса уговорить легионеров «Спартака» остаться в команде

Экс-футболист красно-белых Александр Самедов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Квинси Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке».

«Потрясающий поступок. Тут даже больше нечего добавить. Он высказал свою точку зрения, и решение уже каждого было — прислушаться или нет. Он давно играет в России, лучше остальных знает свою команду. То, что он сделал, достойно уважения», — сказал Самедов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 18 марта, технический координатор «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Sports.ru заявил, что Промес убедил легионеров остаться в клубе.