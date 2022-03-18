Экс-футболист красно-белых Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что Квинси Промес убедил легионеров остаться в «Спартаке».

«Как я оцениваю его поступок? Да никак. Что значит уговорил? Сами они не могут решить свои проблемы? Их никто не выгоняет, никто не трогает, смысл тогда уезжать. Если их что-то не устраивает, пускай едут, это их право. А если все устраивает, то пусть играют. Каждый сам решает, где ему лучше. Вот легионеры «Краснодара» для себя решили, что они не остаются. Ну и ладно, какие проблемы», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Ранее, 18 марта, технический координатор «Спартака» Артем Ребров в своей колонке на Sports.ru заявил, что Промес убедил легионеров остаться в клубе.