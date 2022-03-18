Артем Ребров: «Промес убедил легионеров, что надо оставаться в «Спартаке»
Ребров заявил, что Промес убедил легионеров оставаться в «Спартаке»
Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о полузащитнике команды Квинсе Промесе.
Ребров заявил, что именно Промес сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров и убедил их остаться в «Спартаке».
Нидерландский футболист выступает за московский клуб с февраля 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.
В текущем сезоне 30-летний Промес сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две голевые передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|13
|6
|2
|50-23
|45
|
2
|Динамо
|21
|13
|3
|5
|40-23
|42
|
3
|ЦСКА
|21
|12
|3
|6
|26-17
|39
|
4
|Сочи
|21
|12
|2
|7
|33-21
|38
|
5
|Краснодар
|20
|10
|5
|5
|33-20
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|1
|10
|27-27
|31
|
7
|Локомотив
|20
|8
|7
|5
|28-23
|31
|
8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|25-21
|29
|
9
|Спартак
|21
|7
|5
|9
|23-30
|26
|
10
|Рубин
|21
|7
|4
|10
|28-33
|25
|
11
|Н. Новгород
|21
|6
|5
|10
|19-31
|23
|
12
|Ростов
|20
|5
|6
|9
|32-37
|21
|
13
|Арсенал
|21
|5
|5
|11
|24-43
|20
|
14
|Урал
|21
|4
|8
|9
|13-21
|20
|
15
|Уфа
|21
|3
|8
|10
|18-30
|17
|
16
|Химки
|21
|2
|9
|10
|18-37
|15
Результаты / календарь
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|9
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|12
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|18
|1
|7
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