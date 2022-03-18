Артем Ребров: «Промес убедил легионеров, что надо оставаться в «Спартаке»

Ребров заявил, что Промес убедил легионеров оставаться в «Спартаке»

Бывший вратарь «Спартака» Артем Ребров поделился мнением о полузащитнике команды Квинсе Промесе.

Ребров заявил, что именно Промес сыграл важную роль в том, чтобы сохранить спокойствие среди легионеров и убедил их остаться в «Спартаке».

Нидерландский футболист выступает за московский клуб с февраля 2021 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне 30-летний Промес сыграл за «Спартак» 23 матча во всех турнирах, забил 10 голов и сделал две голевые передачи.