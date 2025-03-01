Мостовой — о малом количестве россиян в топ-лигах Европы: «Молодежь у нас разбалованная, а там нужно пахать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой объяснил, почему в сильнейших европейских лигах играет только несколько российских футболистов.

«Ответ простой: зачем нам на Запад, если нас и здесь неплохо кормят? В Европе очень сильная конкуренция, там нужно пахать и работать. Там просто так не дадут тех денег, которые платят у нас. Полностью согласен со словами Канчельскиса, который сказал, что у нас сейчас хилая и ранимая молодежь. Можно даже добавить, что молодежь сейчас разбалованная. Это опять же вопрос денег. Они же понимают, что тут находятся в комфортных условиях, в клубнике. Здесь дают такие деньги, которые в Европе тебе никогда не дадут. Поэтому просто отдыхаешь и наслаждаешься жизнью», — цитирует Мостового Legalbet.

В нынешнем сезоне в топ-5 лигах Европы играют четыре российских футболиста: вратарь Матвей Сафонов («ПСЖ», лига 1), полузащитники Александр Головин («Монако», лига 1), Далер Кузяев («Гавр», лига 1) и Арсен Захарян («Реал Сосьедад», ла лига).