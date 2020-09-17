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Бывший арбитр ФИФА: «Показал бы Шатову красную карточку за фол на Филиппе»

13:37
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Бывший арбитр ФИФА Любош Михел прокомментировал эпизод матча 7-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Рубин» (0:1) с участием полузащитника казанцев Олега Шатова. На 11-й минуте встречи Шатов грубо въехал в ногу форварду хозяев Максимилиану Филиппу. Эпизод остался без внимания главного судьи матча Сергея Лапочкина.

— Это что-то между желтой и красной карточкой, — сказал «СЭ» Михел. — Видел, как судьи показывают за такие нарушения как желтые, так и красные. На судейском жаргоне это, можно сказать, «оранжевая карточка». Думаю, если бы судья удалил игрока, то комитет арбитров УЕФА и ФИФА поддержал бы арбитра. Такой грубой игрой можно выбить футболиста из команды соперника из игры. Это был тактический фол, с умыслом. Если бы я был на поле, то, может быть, сам показал бы красную карточку.

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