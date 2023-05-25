Агент Ренана сообщил, что бразилец останется на следующий сезон в «Зените»

Луис Фернандо Гарсия, агент защитника «Зенита» Роберта Ренана, заявил, что футболист останется на следующий сезон в России.

«Ренан останется на следующий сезон в «Зените», — приводит «РБ Спорт» слова Гарсии.

Ренан выступает за «Зенит» с 2023 года. В текущем сезоне 19-летний бразильский футболист провел 10 матчей в составе петербургского клуба.

«Зенит» досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые с 66 очками возглавляют турнирную таблицу РПЛ.