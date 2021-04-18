Быстров — об ошибке Шапи: «Але, ты что делаешь?»
Бывший полузащитник «Краснодара» и «Зенита» Владимир Быстров раскритиковал нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова после игры между командами в матче 26-го тура Тинькофф чемпионата России (2:2).
«Шапи выпустили, чтобы он у чужих ворот обострял, а не у своих. Это ж не детский футбол, где вертушку можно делать. Вертушка! Шапи, але, что ты делаешь, какая вертушка?!» — сказал бывший игрок в эфире телепередачи «Все на матч».
Сулейманов допустил потерю, пытаясь применить финт на половине «Краснодара», после чего «Зенит» сравнял счет на 86-й минуте.
Методология
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