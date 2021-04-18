В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Карпину

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал «СЭ» информацию «Матч ТВ» о том, что Валерий Карпин находится в шорт-листе на пост главного тренера команды.

«Чем ближе к окончанию сезона, тем длиннее будет шорт-лист с подачи журналистов», — сказал Фетисов «СЭ».

В декабре 2020 года Доменико Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака» в мае 2021 года, когда закончится его контракт с московским клубом.

52-летний Карпин ранее возглавлял «Спартак» с 2009 по 2014-й. Вместе со специалистом команда дважды становилась вице-чемпионом страны (2009, 2011/12). Сейчас он тренирует «Ростов».

«Спартак» занимает третье место с 47 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.

(Сергей Федоров)