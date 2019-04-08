Быстров - о конфликте Денисова с Халком и Витселем: "Спаллетти решил взять все в свои руки, но "обосрался"

Бывший полузащитник "Спартака" и "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ситуацию с ссылкой Игоря Денисова в молодежную команду в сентябре 2012 года после приобретения Халка и Акселя Витселя. Он отметил, что решение, которое принял экс-тренер сине-бело-голубых Лучано Спаллетти, было неправильным, и итальянцу пришлось признать, что игрок не говорил с руководством о деньгах.

– Игоря вернули, потому что мы об этом постоянно просили, – сказал Быстров в интервью Sportbox. – Как только Денисов вернулся в основу, то на общем собрании попросил Спаллетти при всех сказать, на самом ли деле он вместе с руководством обсуждал с ним зарплату. Лучано замялся, так как он же и был инициатором отправки Игоря и Саши (Кержакова) в дубль. Якобы они портят атмосферу в коллективе.

Но ему в итоге пришлось признать, что Игорь не говорил с руководством о деньгах. Так как на этом собрании присутствовала вся команда, то уже было сложно как-то по-другому перевести иностранцам слова тренера. Хотя до этого, кто знает, что им говорили. Мы-то с ними эти моменты не обсуждали. Возможно, им говорили, что русские восстали. Хотя мы не были против усиления. А Халк и Витсель – отличные футболисты.

Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять все в свои руки, но "обосрался".

– Тогда почему Денисова и Кержакова сослали в дубль?

– Потому что надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе. Если бы он в лицо сказал ребятам, что недоволен вот по таким-то причинам, а не шептал руководству, какие игроки нехорошие, мол, они под тренера копают, вопросов бы не было. Но когда тебе для усиления покупают игроков за 100, а, может быть, 200 миллионов долларов, а ты не можешь обыграть "Крылья Советов", сразу возникает вопрос: "Почему?" Лучано решил поставить себя выше футболистов.

Его эго было больше, чем командные интересы. Мол, вы все виноваты, только я молодец. На иностранцев тоже было рискованно сваливать вину. Поэтому под удар попали Денисов и Кержаков, которые просто не боялись высказывать свое мнение. Наверное, итальянец думал, что все делает правильно. Пошел против костяка. Но результата не было… Хотя с таким усилением, по идее, должен был выносить всех.

– Что нужно было делать руководству и тренеру в той ситуации?

– Послушать ребят, которые давно были в "Зените". Спаллетти не надо было прятаться за спиной футболистов, следовало взять удар на себя. Говорить, как есть. Он был очень умный в прессе, говорил, что было удобно ему. А на самом деле, все хотели сделать "Зенит" сильнее. Только одни старались это делать честно, а другие с помощью уловок.

"Хотели выиграть Лигу чемпионов". Быстров - о приходе Халка и Витселя в "Зенит"

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