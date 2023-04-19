Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» оценил шансы «Химок» обыграть «Торпедо» в мате 24-го тура РПЛ.

— Есть ли шанс у «Химок» хотя бы на одну строчку подняться, залезть в стыки, а не напрямую вылететь?

— Конечно, есть. Сколько туров осталось? Семь? Выигрывай все и заработаешь 21 очко. Почему нет?

— Ты же видишь, как они играют. «Химки» сейчас сыграли с Талалаевым первый матч, «Торпедо» — третий матч с Клотетом.

— Видишь, и там, и там пошла на пользу смена тренеров. Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Испанец пусть поработает в Первой лиге, полетает.

— Талалаев же подписал контракт на пять лет. Сколько из них он отработает?

— Смешно! Тяжело пять лет проработать. Это нужно приходить в клуб, который реально знает, что ему надо. Я не уверен, что «Химки» знают, что им надо. Их то в жар, то в холод бросает. Они набрали десять новых человек — если вылетят, куда они их девать будут? Испанец три раза в Хабаровск слетает и скажет: «Вы чего? Я три кругосветных путешествия совершил. Какой футбол? Хватит». Он сойдет с ума! Наверное, он еще не понимает немножко, куда попал. Его там прибьют где-нибудь тридцатью свистками в одну сторону — уверен, он даже в пятой лиге Испании такого не видел. А у нас это может быть. Легко!

Матч «Химки» — «Торпедо» пройдет в субботу, 22 апреля. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени. Перед игрой «Химки» с 14 очками занимают предпоследнее место в РПЛ. «Торпедо», идущее на последней строчке, набрало 13 очков.

Красная карточка от&nbsp;судьи Кирилла Левникова в&nbsp;матче &laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Встреча «Спартака» с «Краснодаром» — бомба! Опять будет спорное судейство и нытье!» Мнение Быстрова

Владимир Быстров
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
ТАСС: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска в ДНР
Тело четырехмесячного младенца нашли в мусорном контейнере в Бузулуке
В Минобрнауки анонсировали трехступенчатую систему высшего образования
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Владимир Быстров об игре «Динамо»: «Может, взять Шварца помощником Йокановича?»
Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»
РПЛ — в топ-3 в мире по числу пенальти
Гарре: «Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу в «Крыльях»
Быстров: «Согласен с Аршавиным. ВАР — граната в руках, которая сама взрывается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Химках» назвали справедливой отмену красной Талалаева: «Речи о намеренном нарушении правил быть не может»

Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости