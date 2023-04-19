Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:19

Нападающий «Динамо» Нгамале: «Мы готовы обыгрывать «Зенит»! Мы готовы биться!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Динамо» Муми Нгамале в комментарии для «СЭ» высказался о предстоящем матче против «Зенита» в 24-м туре чемпионата России.

Ранее главный врач «Динамо» Александр Родионов сообщил «СЭ» о травме у нападающего бело-голубых

— Следующая игра против «Зенита». Сможешь ли ты сыграть?

— Мы будем готовы к игре. Смотрим позитивно на игру с «Зенитом». Мы готовы обыгрывать их. Мы готовы биться!

В сезоне-2022/23 Нгамале забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи в 19 матчах за «Динамо» во всех турнирах. «Динамо» проведет следующий матч против «Зенита», игра состоится 22 апреля и начнется в 19.00 (мск).

Николя Муми Нгамале
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Агрессивные защитники климата терроризируют спорт. Как спасти соревнования от экоактивистов?
«Наполи» и Хвича покатились вниз. Почему потухла самая яркая команда Европы
Вице-спикер ГД Даванков направил губернаторам просьбу продлить майские праздники
ТАСС: ВСУ взорвали четыре многоэтажки при отступлении из Артёмовска в ДНР
Тело четырехмесячного младенца нашли в мусорном контейнере в Бузулуке
В Минобрнауки анонсировали трехступенчатую систему высшего образования
Популярное видео
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив», «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи
Владимир Быстров об игре «Динамо»: «Может, взять Шварца помощником Йокановича?»
Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»
РПЛ — в топ-3 в мире по числу пенальти
Гарре: «Осинькин создает рабочую, но одновременно семейную атмосферу в «Крыльях»
Быстров: «Согласен с Аршавиным. ВАР — граната в руках, которая сама взрывается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Быстров: «Лучше, чтобы «Химки» обыграли «Торпедо». Клотет пусть поработает в Первой лиге, полетает»

Егоров: «Я понимал, что Дзюбу можно разозлить, но чтобы до такой степени...»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 - : -
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости