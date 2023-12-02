Масалитин считает ЦСКА номинальным фаворитом в игре с «Ростовом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ между армейцами и «Ростовом», который пройдет 3 декабря в Москве.

29 ноября соперники встречались между собой в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России и сыграли вничью 1:1.

«Очень тяжело играть две подряд встречи с одним и тем же соперником. Психологически очень тяжело настроить себя на такие матчи. Они воспринимаются уже практически как товарищеские, особой мотивации не испытываешь. При этом команды друг друга изучили, возможно, опять будет результативный матч. Ведь обе команды играют в атаку. У ЦСКА есть свои проблемы — это игра защитников, которые почему-то развалились на глазах.. Если оставить за скобками Файзуллаева, то в команде никто не прибавил. Снизили к себе требования, мотивации не хватает. У «Ростова» тоже в начале сезона не было мотивации. Видно, посчитали, что прошлогодний сезон очень хорошо прошел. Молодые игроки рано в себя поверили. Команды сейчас находятся в одних и тех же условиях, но ЦСКА играет дома, а дома и стены помогают. Поэтому номинально они являются фаворитом», — приводит слова Масалитина Metaratings.ru.

ЦСКА и «Ростов» провели по 16 игр в РПЛ, армейцы с 25 очками занимают 6-е место, у ростовчан — 20 очков и 10-я позиция.