Бышовец поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Анатолий Бышовец рассказал об ожиданиях от матча ЦСКА и «Локомотивом» в 3-м туре РПЛ.

«Локомотив» же определился со своей игрой. Они используют слабые места соперников, обращая их в голевые моменты, особенно на стандартах. У них практически сбалансированный состав и в каждой из линий есть лидер. Матч будет интересным и держать в напряжении до последней минуты", — сказал Бышовец Betonmobile.ru.