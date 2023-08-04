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Сегодня, 09:30

Чернышов — о Червиченко: «Когда видишь его впервые — просто лапуська»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Экс главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Андреем Червиченко.

— Уходя из «Спартака», с Червиченко пожали руки на прощание?

— Да! Он сказал: «Андрей, ты все правильно делаешь. Я буду тебя поддерживать в молодежной сборной. Найду какие-то спонсорские деньги...» С премиальными там было туго. Так и расстались.

— Ничего не предвещало, что на вас все и спишется?

— Наоборот! Только улыбки, только слова: «Тебе надо сконцентрироваться на сборной».

— Не дождались премиальных для молодежки от Андрея Владимировича?

— О чем вы говорите...

— В трех словах: что он за человек? Что вы о нем поняли?

— Как человека не хочу его характеризовать. Руководитель очень слабый. Вот и все. С Гинером не сравнить. А ведь тоже возглавлял великий клуб, был там же, где Гинер!

— При этом человек невероятного обаяния. Слушать Андрея Владимировича — чистый мед.

— Да! Когда видишь его впервые — просто лапуська какой-то. Думаешь: о, вот это харизма! Такой классный! Еще и в картинах разбирается.

— Где-то мы читали прекрасную историю. Вы предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при вас перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».

— Это было прямо при мне! Не стесняясь!

— Ничего вам не сказал?

— Потом ко мне повернулся: «То, что здесь слышишь, тебя не касается». Вот еще один случай, когда мне все понятно стало про этого человека.

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь

Андрей Чернышов
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
2
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Бышовец поделился ожиданиями от матча ЦСКА с «Локомотивом»

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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