Чернышов — о Червиченко: «Когда видишь его впервые — просто лапуська»
Экс главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о работе с Андреем Червиченко.
— Уходя из «Спартака», с Червиченко пожали руки на прощание?
— Да! Он сказал: «Андрей, ты все правильно делаешь. Я буду тебя поддерживать в молодежной сборной. Найду какие-то спонсорские деньги...» С премиальными там было туго. Так и расстались.
— Ничего не предвещало, что на вас все и спишется?
— Наоборот! Только улыбки, только слова: «Тебе надо сконцентрироваться на сборной».
— Не дождались премиальных для молодежки от Андрея Владимировича?
— О чем вы говорите...
— В трех словах: что он за человек? Что вы о нем поняли?
— Как человека не хочу его характеризовать. Руководитель очень слабый. Вот и все. С Гинером не сравнить. А ведь тоже возглавлял великий клуб, был там же, где Гинер!
— При этом человек невероятного обаяния. Слушать Андрея Владимировича — чистый мед.
— Да! Когда видишь его впервые — просто лапуська какой-то. Думаешь: о, вот это харизма! Такой классный! Еще и в картинах разбирается.
— Где-то мы читали прекрасную историю. Вы предложили Червиченко Вагнера Лав, игравшего еще в Бразилии, за два миллиона. Андрей Владимирович при вас перезвонил Федуну: «Есть игрок за три с половиной».
— Это было прямо при мне! Не стесняясь!
— Ничего вам не сказал?
— Потом ко мне повернулся: «То, что здесь слышишь, тебя не касается». Вот еще один случай, когда мне все понятно стало про этого человека.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
3
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
4
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|1
|0
|5-4
|4
|
6
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
7
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|2
|0
|1
|1
|0-2
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|- : -
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|
|
Михаил Игнатов
Спартак
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0