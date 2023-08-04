Чернышов рассказал, кому из игроков «Спартака» Федотов дал пощечину

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов, ставший героем «Разговора по пятницам», вспомнил, как работал с красно-белыми в 2003 году.

— В книжке Титова наткнулись на занятную подробность — после поражения один из ваших ассистентов орал в раздевалке на Егора и Ващука. Чуть до драки не дошло. О ком речь?

— Я, наверное, был на пресс-конференции, потому что этого эпизода не видел. Андрей Дмитриев едва ли мог себе такое позволить. Значит, Юран!

— А Федотов?

— Они что, с Григорьичем дрались бы? Хотя Дмитриев, который остался работать в штабе Федотова, рассказывал: однажды на тренировке Григорьич Ващука по лицу ударил.

— Да вы что?!

— Я тоже был поражен! Не ожидал! Дмитриев говорит: «Да-да, так и было. Что-то ему не понравилось, высказал Ващуку. А тот возьми да огрызнись. Федотов подошел — и вмазал пощечину!

Полностью интервью Андрея Чернышова «СЭ» — здесь