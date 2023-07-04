Коваленко заявил, что первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело

Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своем физическом состоянии после дебюта за петербургскую команду в матче с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», — приводит слова Коваленко Sport24.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.