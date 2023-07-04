Коваленко заявил, что первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело
Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своем физическом состоянии после дебюта за петербургскую команду в матче с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках Кубка PARI Премьер.
«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», — приводит слова Коваленко Sport24.
30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.
Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.
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|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
|0
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|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0-0
|0
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14
|Факел
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
|22.07
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|00:00
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|00:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
|00:00
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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