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Коваленко заявил, что первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Зенита» Александр Коваленко рассказал о своем физическом состоянии после дебюта за петербургскую команду в матче с «Црвеной Звездой» (1:2) в рамках Кубка PARI Премьер.

«Первая неделя в «Зените» пока складывается тяжело. Два месяца не тренировался, кондиции надо прямо плотно набирать. Рад дебютировать», — приводит слова Коваленко Sport24.

30 июня «Зенит» объявил о трансфере Коваленко. Соглашение 19-летнего хавбека с петербуржцами рассчитано до 2028 года.

Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 30 матчей в составе сочинской команды во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-kovalenko-pervaya-nedelya-v-zenite-poka-skladyvayetsya-tyazhelo
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ФК Зенит
Александр Коваленко
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