Бышовец: «По силе состава «Сочи» не уступают ни одному из топ-клубов»

Бышовец заявил, что «Сочи» не уступает ни одному из топ-клубов России

Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец назвал неслучайными успехи «Сочи», который борется за медали нынешнего розыгрыша РПЛ.

«У сочинского клуба неплохой бюджет, не зря же одним из его спонсоров является «Газпром», — цитирует Betonmobile.ru Бышовца. - В команде собраны очень квалифицированные мастера: тон в ней задают опытные российские футболисты и легионеры. Эти ребята по ходу матча способны изменить тактический рисунок и ритм игры. Взять хотя бы Кристиана Нобоа... Это же просто тренер на футбольном поле!»

По его словам, в клубе есть несколько составляющих успеха.

«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Тренирует их Владимир Федотов, специалист высокого уровня. Но самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», — подчеркивает Бышовец.

За два тура до окончания чемпионата страны «Сочи» вместе с «Динамо» идет на втором месте. Обе команды набрали по 52 очка.