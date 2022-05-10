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Бышовец: «По силе состава «Сочи» не уступают ни одному из топ-клубов»

Бышовец заявил, что «Сочи» не уступает ни одному из топ-клубов России
Роман Шишов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Анатолий Бышовец назвал неслучайными успехи «Сочи», который борется за медали нынешнего розыгрыша РПЛ.

«У сочинского клуба неплохой бюджет, не зря же одним из его спонсоров является «Газпром», — цитирует Betonmobile.ru Бышовца. - В команде собраны очень квалифицированные мастера: тон в ней задают опытные российские футболисты и легионеры. Эти ребята по ходу матча способны изменить тактический рисунок и ритм игры. Взять хотя бы Кристиана Нобоа... Это же просто тренер на футбольном поле!»

По его словам, в клубе есть несколько составляющих успеха.

«По силе состава сочинцы не уступают ни одному из топ-клубов российского чемпионата. Тренирует их Владимир Федотов, специалист высокого уровня. Но самое главное — в команде царит очень хорошая рабочая атмосфера. Эта благодатная среда позволяет быстро расти молодым игрокам. Неудивительно, что некоторые из них уже пробовали свои силы и в сборной России», — подчеркивает Бышовец.

За два тура до окончания чемпионата страны «Сочи» вместе с «Динамо» идет на втором месте. Обе команды набрали по 52 очка.

Источник: https://betonmobile.ru/byishovets-schitaet-chto-fk-sochi-ne-ustupaet-ni-odnomu-iz-top-klubov-rossiyskogo-chempionata
Анатолий Бышовец
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3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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 Химки 28 6 11 11 31-44 29
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