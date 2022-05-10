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Ветеран ЦСКА Пономарев — об участии РФС в конгрессе УЕФА: «Хотят, чтобы мы продолжали им платить»

Ветеран ЦСКА Пономарев считает, что в УЕФА хотят, чтобы РФС продолжал платить деньги
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приглашение Российского футбольного союза (РФС) на 46-й конгресс УЕФА.

«Раз российские клубы и сборные исключили из всех турниров, то что толку с ними разговаривать? Может, они хотят, чтобы мы деньги продолжали им платить. Они нас не исключают, платите взнос, но пока вы не участвуете в турнирах. Возможность отстоять свои права? Неизвестно, дадут ли нам право голоса, какая будет повестка. Может, мы будем там как мертвые присутствовать», — сказал Пономарев «СЭ».

Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 11 мая в Вене (Австрия). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» заявил, что ничего нового на конгрессе не будет.

Владимир Пономарев
Футбол
РФС
ФК ЦСКА (Москва)
УЕФА
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 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
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 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
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