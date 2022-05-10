Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на приглашение Российского футбольного союза (РФС) на 46-й конгресс УЕФА.

«Раз российские клубы и сборные исключили из всех турниров, то что толку с ними разговаривать? Может, они хотят, чтобы мы деньги продолжали им платить. Они нас не исключают, платите взнос, но пока вы не участвуете в турнирах. Возможность отстоять свои права? Неизвестно, дадут ли нам право голоса, какая будет повестка. Может, мы будем там как мертвые присутствовать», — сказал Пономарев «СЭ».

Очередной конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пройдет 11 мая в Вене (Австрия). Делегацию РФС возглавит генеральный секретарь Александр Алаев. Президент РФС Александр Дюков 10 мая примет участие в очередном заседании исполнительного комитета УЕФА.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии «СЭ» заявил, что ничего нового на конгрессе не будет.