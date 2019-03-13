"Было бы идеально, если бы Каррера пришел на фанатскую трибуну и зарядил что-то в мегафон"

Известный болельщик "Спартака", руководитель программы "Стадион – наш общий дом" Олег Семенов "Мосфильмовский" поделился с "СЭ" своим мнением по поводу приглашения бывшего тренера команды Массимо Карреры руководством красно-белых на матч с "Зенитом" .

Игра состоится 17 марта в Москве. Во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором предложил Каррере посетить президентскую ложу "Открытие Арены".

При этом официальный представитель тренера в России Тимур Гурцкая, заявил, что "Спартак" ведет себя некорректно, приглашая итальянского специалиста, когда тот уже прилетел в Россию.

– Сам Массимо ведь не объявил, что отклонил предложение "Спартака", – сказал Семенов. – Гурцкая лишь выразил надежду, что Каррера не согласится. Сам тренер вчера очень корректно заявил, что получил смс от Леонида Арнольдовича Федуна и дал свой ответ, при этом, не сообщив, какой именно. Поэтому мы не знаем, принял Каррера приглашение красно-белых или нет, это тайна их с Федуном личной переписки. Как будет на самом деле – увидим в воскресенье. Для нас, болельщиков, идеальным вариантом стал бы приход Массимо на вышку заводящего на несколько минут: поблагодарил бы фанатов за многолетнюю поддержку, что-нибудь зарядил бы в мегафон по-итальянски и по-русски, поделился бы своей мотивационной энергией, которой он заряжал чемпионскую команду. А потом – пожалуйста: хочет – пойдет в президентскую ложу, хочет – займет другое место на арене. Я считаю, что сначала он, конечно, должен сходить на фанатскую трибуну.

– "Спартак" правильно поступил, пригласив итальянца на предстоящий матч против "Зенита"?

– Конечно, правильно. А что клубу оставалось делать? Приезд Карреры – главный информационный повод, который затмил все остальное. В "Спартаке" же не страусы работают, которые голову в песок опустили. И социальные сети, и президент красно-белых отреагировали на ситуацию. Другое дело, что Карреру в Москву приглашал не "Спартак", но клуб пытается успеть вскочить на подножку уходящего поезда. (Иван Торопцев)