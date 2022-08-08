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«Динамо» подписало новый контракт с полузащитником Карапузовым

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Полузащитник Владислав Карапузов подписал новый контракт с «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение рассчитано на два года — до окончания сезона-2024/25.

«Я очень рад продлить контракт с «Динамо» и продолжить быть частью великого клуба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за доверие. Приложу все усилия, чтобы оправдать его», — приводит слова Карапузова пресс-служба.

Весь прошлый сезон игрок провел в «Ахмате» на правах аренды. Летом 2022 года он вернулся в «Динамо». В текущем сезоне Карапузов сыграл в трех матчах РПЛ и не отметился результативными действиями.

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