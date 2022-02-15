Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 16:21

Бувач объяснил решение отдать полузащитника Владислава Галкина в аренду

Иван Шитик
Корреспондент

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач объяснил решение отдать полузащитника Владислава Галкина в аренду в латвийский клуб РФШ.

«Крайне важно как для «Динамо», так и для самого Владислава, чтобы он сделал следующий шаг вперёд. Поэтому мы приняли решение предоставить ему игровую практику в хорошо организованной команде, которая действует в похожем на наш стиле. Мы верим, что опыт в РФШ поможет Владиславу реализовать свой талант и вырасти в очень хорошего футболиста», — приводит слова Буквача сайт «Динамо».

Галкин является воспитанником «Динамо» и выступает в динамовской системе футбола с 2016 года. Он становился победителем молодежного первенства сезона-2019/20, а за «Динамо-2» сыграл 32 матча и забил 12 мячей.

Он дебютировал за основную команду в кубковой игре против ставропольского «Динамо» 22 сентября 2021 года, а спустя месяц провел первый матч в чемпионате страны в домашней игре против «Арсенала».

Источник: https://fcdm.ru/news/zelko-buvac-verim-cto-opyt-v-rfs-pomozet-vladislavu-realizovat-svoi-talant
ФК Динамо (Москва)
Желько Бувач
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника «Рубина» Александрова на правах аренды

Генеральный директор «Динамо» прокомментировал продление контракта с полузащитником Галкиным
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости