«Нижний Новгород» объявил о переходе защитника «Рубина» Александрова на правах аренды

Защитник «Рубина» Александров перешел в «Нижний Новгород» на правах аренды

Защитник «Рубина» Виктор Александров перешел в «Нижний Новгород».

Как сообщается на официальном сайте нижегородского клуба, 20-летний россиянин будет выступать за «Нижний Новгород» на правах аренды до конца 2022 года.

У нижегородского клуба будет право выкупа защитника.

Александров будет играть за «Нижний Новгород» под вторым номером.