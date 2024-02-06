Бушманов заявил, что Черчесов, Карпин или Осинькин могли бы успешно работать в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением о том, какие тренеры могли бы успешно работать в «Спартаке».

«Если выбирать из российских тренеров, то Карпина, Черчесова или Осинькина можно было бы рассмотреть на пост главного тренера «Спартака». У них есть опыт. Их качества позволили бы им успешно работать в «Спартаке», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

На данный момент «Спартак» возглавляет испанец Гильермо Абаскаль. При нем московский клуб занял третье место по итогам прошлого сезона.

В текущем сезоне красно-белые располагаются на пятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков за 18 туров.