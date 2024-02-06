Лепехин: «Не стоит обращать внимание на победы «Зенита» в товарищеских матчах»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре петербургского клуба в товарищеских матчах.

«Не стоит обращать внимание на победы «Зенита» в товарищеских матчах. Выигрывает или проигрывает — разницы нет. Все зависит от соперников. Сейчас тренерский штаб выбирает стартовый состав. Пришли новые футболисты и нужно определяться с основой. Такие игры для этого и существуют. Тренерский штаб решает свои задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

5 февраля «Зенит» одержал победу над катарским «Аль-Духаилем» со счетом 2:0 в рамках Кубка равноправия. 8-го числа сине-бело-голубые встретятся с «Шанхай Шэньхуа». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.