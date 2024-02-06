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Лепехин: «Не стоит обращать внимание на победы «Зенита» в товарищеских матчах»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался об игре петербургского клуба в товарищеских матчах.

«Не стоит обращать внимание на победы «Зенита» в товарищеских матчах. Выигрывает или проигрывает — разницы нет. Все зависит от соперников. Сейчас тренерский штаб выбирает стартовый состав. Пришли новые футболисты и нужно определяться с основой. Такие игры для этого и существуют. Тренерский штаб решает свои задачи», — приводит «РБ Спорт» слова Лепехина.

5 февраля «Зенит» одержал победу над катарским «Аль-Духаилем» со счетом 2:0 в рамках Кубка равноправия. 8-го числа сине-бело-голубые встретятся с «Шанхай Шэньхуа». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-lepehin-ne-stoit-obrashhat-vnimanie-na-pobedy-zenita-v-tovarishheskih-matchah/
Константин Лепехин
Футбол
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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