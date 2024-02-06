Рианчо рассказал, что у него никогда не было конфликтов с Джикией

Бывший исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал, какие у него были отношения с защитником московской команды Георгием Джикией во время работы в Москве.

«У меня никогда не было конфликтов ни с Георгием, ни с кем-либо другим. У нас была хорошая команда. Все проблемы решались мирно», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова специалиста.

Рианчо работал в «Спартаке» в 2018 году. Сначала он был ассистентом Массимо Карреры, а после увольнения итальянца стал исполняющим обязанности главного тренера.

30-летний Джикия выступает за московскую команду с 2017 года. Всего он провел 212 матчей за красно-белых, в которых отметился 5 голами и 11 результативными передачами.