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Бушманов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Оренбургом».

— Для всех команд игры в Оренбурге складываются непросто. Там искусственное поле, к тому же первый тур — это всегда дополнительное волнение. Надеюсь, «Спартак» со всем справится и наберет три очка.

— На матч не полетел Виллиан Жозе. Сможет ли Соболев помочь команде?

— Да, конечно. Александр должен помогать «Спартаку», пока находится в клубе, — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».

Источник: РБ Спорт
Евгений Бушманов
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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6
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7
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
8
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
9
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
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