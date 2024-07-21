Бушманов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Оренбургом»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов рассказал, чего ждет от матча красно-белых с «Оренбургом».

— Для всех команд игры в Оренбурге складываются непросто. Там искусственное поле, к тому же первый тур — это всегда дополнительное волнение. Надеюсь, «Спартак» со всем справится и наберет три очка.

— На матч не полетел Виллиан Жозе. Сможет ли Соболев помочь команде?

— Да, конечно. Александр должен помогать «Спартаку», пока находится в клубе, — цитирует Бушманова «РБ Спорт».

Игра пройдет в воскресенье на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Оренбург» — «Спартак».