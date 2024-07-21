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Балахнин: «Если Сперцян и Кордоба уйдут из «Краснодара», то команда рухнет»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями о возможном уходе полузащитника Эдуарда Сперцяна и форварда Джона Кордобы из «Краснодара».

«Если Сперцян и Кордоба уйдут из «Краснодара», то команда рухнет. Это два футболиста, которые олицетворяют игру краснодарцев. На них строятся командные взаимодействия. Безусловно, в «Краснодаре» еще много хороших игроков. Но важность Сперцяна и Кордобы умалять ни в коем случае нельзя. Без них команде Мусаева будет очень тяжело», — цитирует Балахнина Legalbet.

В сезоне-2023/24 Кордоба провел за «Краснодар» 32 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 6 голевых передач. Контракт 31-летнего колумбийца с «быками» действует до 30 июня 2025 года.

На счету Сперцяна в прошлом сезоне 11 забитых мячей и 7 голевых передач в 33 играх. Соглашение 24-летнего армянского футболиста с «Краснодаром» рассчитано до июля 2026 года.

Источник: Legalbet
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Сергей Балахнин
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