Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», — сказал Бушманов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Бушманов является третьим кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».