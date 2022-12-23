Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:01

Бушманов подтвердил информацию о переговорах с «Нижним Новгородом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Евгений Бушманов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Евгений Бушманов в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

«Да, со мной связывались представители «Нижнего Новгорода». Мы разговариваем. Остальное без комментариев», — сказал Бушманов «СЭ».

Ранее сообщалось, что Бушманов является третьим кандидатом на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Антон Хазов.

Евгений Бушманов
ФК Нижний Новгород
2
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В марте российский футбол похоронят. Подготовка к траурным мероприятиям пройдет в пятницу
Фирменный жест, стейк с золотом, фото с Кокориным: главное о турецком мяснике Нусрете
Песков заявил о существенном продвижении на пути демилитаризации Украины
Иммунолог рассказал об опасности лечения «Терафлю»
Число желающих въехать в Россию немцев увеличилось вдвое за последнее время
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Судьба возможных трансферов Пиняева и Глушенкова в «Локомотив» решится на совете директоров «Крыльев»
Талалаев объяснил, почему считает хавбека «Зенита» Барриоса лучшим игроком РПЛ в 2022 году
Каррера: «Не могу назвать Промеса лучшим игроком России в 2022 году, потому что видел мало игр РПЛ»
«Атлетико» интересуется экс-защитником «Локо», Максимович все ближе к «Спартаку», Рабьо может перейти в «Арсенал»
Президент «Оренбурга» Еремякин: «На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей»
Колосков: «Я считал, что Малком лучший игрок в России, но против Промеса ничего не имею»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-тренер «Спартака» Бушманов может возглавить «Нижний Новгород»

Геркус: «Я еще в марте высказывал мнение, что надо готовить переход в АКФ»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости