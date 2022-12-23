Экс-тренер «Спартака» Бушманов может возглавить «Нижний Новгород»

Бывший тренер «Спартака» Евгений Бушманов может возглавить «Нижний Новгород», сообщается в Telegram-канале «ФНЛ с Ильевым».

Сегодня, 23 декабря, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообщался с российскими тренерами Вадимом Гараниным и Олегом Василенко.

Нижегородский клуб остался без главного тренера в ноябре, когда команду покинул Михаил Галактионов. На данный момент исполняющим обязанности главного тренера является Антон Хазов.