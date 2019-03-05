Бушманов - о Максименко: "Данные для того, чтобы играть в основе "Спартака", у него есть, это абсолютно точно! Я в этом убежден"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" высказался в адрес голкипера "Спартака" Александра Максименко. Он считает, что у вратаря есть все данные, чтобы играть в основе красно-белых.

– Максименко способен выиграть борьбу за место первого номера в "Спартаке" у Селихова?

– Я его достаточно давно знаю и считаю очень перспективным молодым голкипером. Понятно, что вратарская позиция – особенная, тем более в таком клубе, как "Спартак", каждый матч которого все рассматривают под микроскопом. Данные для того, чтобы играть в основе "Спартака", у него есть, это абсолютно точно! Я в этом убежден. Другое дело, что Селихов – тоже очень сильный вратарь. Да, у него была сложная и неприятная травма. Но сейчас он восстановился. Для клуба это хорошо, когда есть вратари, тем более молодые. Это достаточно длительная перспектива. Посмотрим, кто выиграет конкуренцию.

– С чем было связано ваше решение не ставить Максименко на матч с сербами? Что-то изменилось бы, если бы он был в составе?

– Говорить о том, что бы было, если бы – это несерьезно и неправильно. Во-первых, я уже затронул тему того, что игроки были эмоционально выхолощены. Во-вторых, тот же Мелихов, который играл, может быть не такой заметный для широкого круга болельщиков, но он уже достаточно долго выступал в Томске. Выступал, в том числе, премьер-лиге. Опыт игры на взрослом футболе у него был достаточно большим. Во многом с этим и связан его выбор на тот матч.

– На ваш взгляд, Максименко и Мелихов – вратари примерно одного класса?

– Мы говорим про отдельные моменты. У нас есть матч 11 сентября – нужно приехать и сыграть. Через неделю, две или месяц может быть другая ситуация. Тем более, применительно к молодым игрокам, которые в какой-то отрезок времени могут показывать один уровень игры, а через полгода – совершенно другой. Тогда было принято такое решение. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

"Не жалею, что оставил Чалова в запасе". Евгений Бушманов – о молодежке, таланте Давыдова и силе Мелкадзе