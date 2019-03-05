Бушманов - о лимите на легионеров: "В нынешнем виде он не помогает молодым. Нужно ограничить количество в заявке на сезон, а не на матч"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью "СЭ" высказал свое мнение о существующем в регламенте чемпионата России лимите на легионеров. По его мнению, нужно сделать так, как предлагалось: ограничить количество легионеров в заявке на сезон, а не на матч.

- Я вспоминаю, как Романцев всегда нам говорил: "Неважно, сколько тебе лет, 20 или 35, пока ты – действующий футболист, ты должен развиваться каждый день. Когда ты почувствовал, что тебе не надо ничему учиться – пора вешать бутсы на гвоздь и менять профессию". Сейчас, с возрастом, воспринимаешь эти слова все серьезнее. Не случайно возрастные футболисты, как правило, больше тренируются и профессиональнее к себе относятся, потому что понимают, что играть осталось недолго.

Хочется, чтобы и молодые это понимали, но важно помогать им сделать это. Лимит в нынешнем виде не помогает молодым. Хотя, возможно, когда он принимался, он был нужен, потому что тогда еще не было такого количества академий, школ. Сейчас, наверное, приходит время, когда нужно что-то менять, чтобы молодежь попадала в конкурентную среду и оставаться в ней. Тогда молодежь продолжит расти, а не останавливаться в развитии после получения хорошего контракта.

Это, на мой взгляд, единственная возможность позволить нашим футболистам прогрессировать. Опять же, мы приводили пример, что за Йокича дают 45 миллионов. Мы тоже можем таких футболистов готовить, таких у нас полно, нужно помогать им расти и поднимать планку.

– То есть лимит нужно отменить?

– Ну, хотя бы сделать так, как предлагалось: ограничить количество легионеров в заявке на сезон, а не на матч. Если в команде есть 8 легионеров и они сильнее всех остальных – значит, они и должны играть. А если есть русские футболисты, которые играют лучше – значит, они будут проходить в состав. Нужно создать конкуренцию внутри клуба, тогда люди станут тянуться, не будут останавливаться на достигнутом. Мы говорим о сербских и австрийских юниорах – что, у нас люди из другого теста? Да нет, такие же.

Разве наши мальчишки хуже сербских? Нет, просто сербские хотят больше. У них нет таких высоких зарплат во внутреннем первенстве, как у нас, они хотят куда-то пробиться. Давайте создадим такие же условия и для наших ребят, они тоже могут, надо им помочь. Сейчас у РФС новый президент и наверняка вопрос лимита будет обсуждаться. Понятно, что шарахаться из стороны в сторону не стоит, но разговоры о том, чтобы сделать лимит "10+15" или "8+17" уже давно идут, просто в связи с ЧМ-2018 не стали ничего менять.

Сейчас, наверное, уже назрело, но и у клубов могут возникнуть проблемы, у многих есть иностранцы на длительных контрактах. Просто я говорю о направлении, в котором нужно двигаться, чтобы создать конкурентную среду, чтобы наш футбол сделал следующий шаг. Чтобы он стал сильнее, привлекательнее, зрелищнее. (Андрей Михайлов, Илья Андреев)

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