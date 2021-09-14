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Бумаль рассказал, что Погребняк посоветовал ему перейти в «Нижний Новгород»

18:24
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Полузащитник Петрюс Бумаль рассказал, как проходит адаптация в «Нижнем Новгороде», с которым он подписал контракт на два года.

— Я провел первую тренировку с «Нижним» еще перед матчем с «Динамо». Увидел, что моя новая команда — молодая и динамичная. Ребята все позитивные. Атмосфера в коллективе дружеская. Я бы даже сказал, семейная. Приняли меня очень тепло. Я благодарен парням и тренерско-административному штабу за это, — цитирует Бумаля сайт нижегородцев.

— Играть в российской премьер-лиге для тебя не в новинку?

— Я провел три года в «Урале», так что с РПЛ знаком не понаслышке. Затем решил отправиться в Турцию. За «Эрзурумспор» весь сезон играл в основном составе. Теперь я в Нижнем. Город произвел на меня приятное впечатление. Я сделаю все возможное, чтобы помочь нижегородской команде показать хороший результат в своем дебютном сезоне в элите российского футбола.

— Почему ты выбрал именно «Нижний Новгород»?

— У меня было несколько предложений от клубов из Турции, Испании и даже из России, но уже с июня я был на связи с Александром Анатольевичем Кержаковым. Наши взгляды на игру совпадают. Я имел большое желание приехать сюда, и вот я здесь! Также спасибо за совет Павлу Погребняку, который сказал мне: «Если ты выберешь «Нижний», то проведешь хороший сезон». Очень надеюсь на это.

Дополнительная информация:

https://fcnn.ru/nn-info/news/team/79063/

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Иван Шитик все материалы автора

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