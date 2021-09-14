Эджуке назван лучшим игроком ЦСКА в июле и августе
17:29
Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в июле и августе.
Им стал нападающий Чидера Эджуке, который летом забил два гола — в ворота «Динамо» и «Ахмата».
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ejuke-luchshiy-v-iyuleavguste/
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 8-й тур: ЦСКА — «Спартак» и другие матчи, даты и время начала, расписание и результаты, новости и обзоры игр
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю