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Эджуке назван лучшим игроком ЦСКА в июле и августе

17:29
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Подведены итоги опроса по определению лучшего игрока ЦСКА в июле и августе.

Им стал нападающий Чидера Эджуке, который летом забил два гола — в ворота «Динамо» и «Ахмата».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ejuke-luchshiy-v-iyuleavguste/

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Иван Шитик все материалы автора

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