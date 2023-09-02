Булыкин заявил, что во время паузы «Спартаку» есть смысл рассмотреть кандидатуру Черчесова

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин считает, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть два-три матча на исправление ситуации в московской команде.

«После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Где находится «Спартак» сейчас и где хотел бы находиться — абсолютно разные вещи. Если после перерыва игроки начнут выигрывать и радовать болельщиков, тогда Абаскаля можно оставлять. Но за это время можно договариваться с другими специалистами. Я могу назвать кандидатуру Черчесова. После паузы Абаскалю дадут две-три игры, так что на исправление ситуации у него немного времени», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

В матче 7-го тура РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» со счетом 0:2. На данный момент красно-белые занимают 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 10 очков.