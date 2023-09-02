Денисов считает, что «Спартаку» не хватало разнообразия в атаке в матче с «Краснодаром»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился мыслями после поражения команды от «Краснодара» в матче 7-го тура РПЛ (0:2).

«Нужно разбирать более детально, чтобы сказать, что не получилось. Если сходу, то не хватало разнообразия в атаке, узко играли. Хочется быть стабильными, играть и в Кубке, и в чемпионате хорошо, и быть результативными. Но усталость накапливается», — сказал Денисов.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые занимают 8-е место (10 баллов). В 8-м туре чемпионата России «быки» сыграют на выезде с «Ахматом», а «Спартак» встретится с «Сочи».