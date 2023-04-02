Булыкин — о положении «Химок»: «Футбол не прощает такого отношения к себе»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Химок» остаться в РПЛ.

«Химкам» не надо бороться за выживание в РПЛ. Им надо реорганизоваться, навести порядок. Как они чудили с клубом... Думаю, им стоит реорганизоваться в Первой лиге. Футбол не прощает такого отношения. Это продолжение интриг, скандалов, которые идут в «Химках». Не удивлюсь, если игроки и руководство уже потеряли интерес», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

На данный момент подмосковный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 13 очков в 21 туре.