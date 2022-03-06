Булыкин считает, что «Локомотиву» удалось реабилитироваться за вылет из БЕТСИТИ Кубка России

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу железнодорожников над «Химками» (3:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ.

«Хороший матч для болельщиков. Много голов. Нападение очень хорошо сыграло. Думаю, игра всем понравилась, особенно «Локомотиву», который в концовке смог выиграть у неуступчивого соперника. Виден ли прогресс после матча с «Енисеем»? Увидим это в следующих играх. Ребята точно хотели реабилитироваться. Сегодня им удалось хорошо себя проявить и выиграть такой сложный матч. Игра была интенсивной», — сказал Булыкин «СЭ».

«Локомотив» набрал 31 очко и поднялся на пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 14 баллами остались на последней позиции.