В воскресенье, 6 марта, состоится центральный матч 20-го тура Тинькофф-чемпионата России, в котором «Динамо» на своем поле примет «Спартак». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

В первом круге команды сыграли вничью — 2:2, а в рамках премьер-лиги «Динамо» не обыгрывает красно-белых на протяжении трех матчей кряду.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Динамо» — «Спартак» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.