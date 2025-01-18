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Сегодня, 17:45

Булыкин считает, что латиноамериканцы из клубов РПЛ не хотят работать на сборах

Владислав Маслов
Корреспондент
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказал мнение, почему бразильцы иногда с опозданием прибывают на сборы своих клубов после отпуска.

«В моей карьере было много ситуаций, когда бразильцы не прилетали вовремя на первый сбор. Но причины могут быть разными — даже во время отпуска можно получить травму, также могут быть проблемы с документами, ведь сборы обычно проводятся в чужой стране. А бывало, что кто-то просто уже не хотел играть за клуб и пытался оказывать давление на руководство.

Бразильцы часто таким увлекаются. Они просто не хотят работать на сборах (смеется). Вечно опаздывают, как-то оправдываются... Но реальная причина состоит в том, что на первом сборе нужно очень много бегать, а они просто не хотят этого делать (смеется). Такие случаи тоже были у меня в карьере. Бывало, что кто-то специально прилетал именно уже на второй сбор, а там уже гораздо легче — больше игры в футбол. Но в итоге все было нормально», — сказал Булыкин «РБ Спорт».

Ранее на сбор московского «Динамо» не приехал полузащитник Бителло, оставшись в Бразилии. Также в расположение своих команд отказываются возвращаться еще несколько латиноамериканских игроков из РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Булыкин
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что бразильцев нельзя заставить вернуться из отпуска вовремя
Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
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Пари НН – Акрон
 - : -
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Зенит – ЦСКА
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