Источник: «Спартак» не возьмет Селихова на второй сбор

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не отправится с командой на второй сбор, утверждает Legalbet. По данным источника, 30-летнему россиянину сообщили об этом в пятницу.

Второй этап подготовки красно-белых пройдет в ОАЭ с 25 января по 13 февраля.

В этом сезоне вратарь провел 8 матчей в FONBET Кубке России, трижды сыграв на ноль и пропустив семь мячей.

Контракт Селихова с московским клубом заканчивается в июне.