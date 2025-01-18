Экс-вратарь ЦСКА Новиков считает, что бразильцев нельзя заставить вернуться из отпуска вовремя

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков предположил, почему игроки из Латинской Америки нередко опаздывают к началу сборов своих команд.

«Такое часто случается с бразильцами у нас. Они улетают домой, там тепло, встречают новогодние праздники... В начале года там еще и карнавал идет, поэтому они в Россию не торопятся. Бразильцы всегда были анархистами в этом плане: они любят веселиться, им режим соблюдать не нравится. Деньги у нас хорошие платят — они в некоторых ситуациях могут спокойно заплатить штраф и опоздать на сборы. Я даже не знаю, что с этим делать. Бразильцы — такой народ, любят повеселиться», — сказал Новиков «РБ Спорт».

Ранее в расположение московского «Динамо» к началу сборов не вернулся бразильский полузащитник Бителло, игрок продолжает оставаться на родине. В другие клубы РПЛ также до сих пор не приехали еще несколько латиноамериканских игроков.