Булыкин считает, что интрига в борьбе за медали продлится до самого последнего тура

Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ, в котором его бывшая команда сыграет против «Крыльев Советов», отметил, что судьба медалей еще не решена. Также он ждет непредсказуемого матча против самарского клуба.

«Интрига в борьбе за медали еще не умерла и, видимо, продлится до самого последнего тура. Сложно сказать, что случилось с бело-голубыми, но выглядят они в последнее время не лучшим образом, с трудом набирают очки. В Самаре им будет непросто, но и у «Крыльев» сейчас не самое хорошее состояние. Команда там молодая и очень нестабильная. Поэтому с тем же «Спартаком» провела два разных тайма — отличный первый и провальный второй. Здесь «Динамо» за счет опыта и характера может вырвать победу, но матч будет крайне непредсказуемый», — цитируют «Известия» Булыкина.

После 27 туров «Динамо» идет на 2-м месте с 52 очками, а «Крылья Советов» — на 7-м, набрав 38 очков.