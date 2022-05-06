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Булыкин считает, что интрига в борьбе за медали продлится до самого последнего тура

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин перед матчем 28-го тура Тинькофф РПЛ, в котором его бывшая команда сыграет против «Крыльев Советов», отметил, что судьба медалей еще не решена. Также он ждет непредсказуемого матча против самарского клуба.

«Интрига в борьбе за медали еще не умерла и, видимо, продлится до самого последнего тура. Сложно сказать, что случилось с бело-голубыми, но выглядят они в последнее время не лучшим образом, с трудом набирают очки. В Самаре им будет непросто, но и у «Крыльев» сейчас не самое хорошее состояние. Команда там молодая и очень нестабильная. Поэтому с тем же «Спартаком» провела два разных тайма — отличный первый и провальный второй. Здесь «Динамо» за счет опыта и характера может вырвать победу, но матч будет крайне непредсказуемый», — цитируют «Известия» Булыкина.

После 27 туров «Динамо» идет на 2-м месте с 52 очками, а «Крылья Советов» — на 7-м, набрав 38 очков.

Источник: https://iz.ru/1330731/aleksei-fomin/liga-v-karmane-kakie-intrigi-ostalis-v-rpl
Дмитрий Булыкин
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

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Крылья Советов

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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Спартак

 15 1 4
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Краснодар

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