Булыкин прокомментировал игру «Динамо» против «Спартака»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на поражение команды в матче со «Спартаком» (1:2).

— В последние десять лет «Динамо» очень слабо играет со «Спартаком». Дело в психологии?

— Тут результат больше зависит от мастерства футболистов. Конечно, статистика — вещь упрямая, но все серии прерываются. На статистику никто не смотрит, все смотрят на игру.

— Но вчерашний результат закономерен?

— Вчера «Динамо» должно было выигрывать, только Лещук не стал портить «Спартаку» победную статистику в играх с «Динамо». После поражения «Динамо» с 38 очками занимает третье место в РПЛ, — цитирует Булыкина «Евро. Футбол.Ру».