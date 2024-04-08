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Масалитин — о Чалове: «Надо в себя приходить. С такой игрой кому он нужен в Европе?»

Алина Савинова
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру нападающего армейцев Федора Чалова в весенней части сезона.

«Уже начало апреля, он забил первый гол. Плохой отрезок, и в сборной не сыграл, только на замену выходит. Но надо в себя приходить. Команда на него рассчитывает. Когда он решит свои проблемы, определится, что хочет либо дальше играть, либо в Европу. Но с такой игрой, которую он демонстрирует, кому он нужен в Европе, в условном «Зените»? А еще не маловажный момент — кто ему будет платить такие деньги, которые он просит? Разве будет ЦСКА прибавлять ему зарплату после этого отрезка?» — приводит Metaratings.ru слова Масалитина.

Всего в текущем сезоне 25-летний Чалов провел 22 матча в РПЛ, в которых забил девять голов и отметился тремя результативными передачами. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до конца 2024 года.

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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