Масалитин — о Чалове: «Надо в себя приходить. С такой игрой кому он нужен в Европе?»

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин раскритиковал игру нападающего армейцев Федора Чалова в весенней части сезона.

«Уже начало апреля, он забил первый гол. Плохой отрезок, и в сборной не сыграл, только на замену выходит. Но надо в себя приходить. Команда на него рассчитывает. Когда он решит свои проблемы, определится, что хочет либо дальше играть, либо в Европу. Но с такой игрой, которую он демонстрирует, кому он нужен в Европе, в условном «Зените»? А еще не маловажный момент — кто ему будет платить такие деньги, которые он просит? Разве будет ЦСКА прибавлять ему зарплату после этого отрезка?» — приводит Metaratings.ru слова Масалитина.

Всего в текущем сезоне 25-летний Чалов провел 22 матча в РПЛ, в которых забил девять голов и отметился тремя результативными передачами. Его соглашение с ЦСКА рассчитано до конца 2024 года.