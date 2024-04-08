Полузащитник «Сочи» Кравцов — о Морено: «Мотиватор, одним словом топ»

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кирилл Кравцов поделился мнением о главном тренере команды Роберте Морено.

«Описать Морено тремя словами? Мотиватор... Не знаю, надо подумать. Топ! Вот так», — приводит слова Кравцова «РБ Спорт».

46-летний Морено возглавил «Сочи» в декабре 2023 года.

«Южане» идут на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 15 очков в 22 матчах.