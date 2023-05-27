Булыкин: «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы в Лиге чемпионов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева о том, что сине-бело-голубые может быть конкурентоспособен в Лиге чемпионов.

«Не в финале же играть. Есть команда «Ференцварош», а есть команда «Манчестер Сити». В принципе, в последние годы, когда российские команды играли, «Зенит» не смог добиться хороших целей и выйти из группы. А что сейчас происходит, никто не скажет. Но «Зенит» даже Кубок России не выиграл. Так что кто-нибудь бы его да обыграл в Лиге чемпионов», – цитирует «Газета.Ru» Булыкина.

В этом сезоне "Зенит" досрочно стал чемпионом России. В 28 турах команда набрала 66 очков.