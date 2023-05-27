Биджиев: «Своей игрой Дзюба показывает, что не надо заглядывать в его паспорт»

Бывший вратарь «Локомотива» Хасанби Биджиев прокомментировал продление контракта московским клубом с нападающим Артемом Дзюбой.

«Я думаю, это позитивный шаг как для «Локомотива», так и для самого Дзюбы. Все-таки Артем достаточно значительно помог команде во второй части сезона. Он внес большой вклад в победы, которые «железнодорожники» одерживали после зимнего перерыва. Дзюба — опытный и стержневой игрок. Забил весной восемь мячей, проявил себя с самой лучшей стороны. Возраст? Я бы в паспорт Артему не заглядывал. Он своей игрой показывает, что не надо это делать. По-моему, здесь никаких проблем нет», — цитирует «Евро-Футбол.Ру» Биджиева.

25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с Дзюбой до 2024 года. Соглашение рассчитано по схеме «1+1».

34-летний нападающий перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года, провел 11 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.