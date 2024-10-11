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Булыкин — о словах Глушенкова: «Если выиграл матч, можно даже водочки позволить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Байера» и сборной России Дмитрий Булыкин оценил заявление форварда «Зенита» Максима Глушенкова о том, что он выпивает две бутылки пива после матчей.

«Я играл в Германии, а там принято пить пиво после матчей. В Германии вообще в раздевалках стоит пиво, можно пить сразу после игры. Ничего плохого в этом нет. У нас в «Байере» все выпивали по бутылочке и чувствовали себя нормально. Просто в России некоторые после бутылочки хотят выпить еще десять, вот это, конечно, проблема. А так во многих клубах позволяют после матча выпить и пиво, и бокал вина. А если выиграл матч, можно даже водочки позволить себе в пределах разумного», — приводит слова Булыкина Metaratings.ru.

Ранее Глушенков в интервью признался, что после матчей позволяет себе выпить две полулитровых бутылочки пива.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Булыкин
Максим Глушенков
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